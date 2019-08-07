В. Стрельцов: в «Адмирале» пообещали, что и дальше будем летать чартерами

Нападающий «Адмирала» Василий Стрельцов оценил изменения условий в команде и рассказал о задачах на предстоящий розыгрыш КХЛ.
«Состояние приблизительно такое же, как в прошлом году. Мы приезжали на такие матчи приблизительно в то же время, что и сейчас. Ещё идёт небольшая адаптация после перелёта из Владивостока в Москву. Хоть и прошло уже достаточно времени с этого момента, смена часового пояса всё равно даёт о себе знать. Пока тяжело. Плюс нагрузки на сборах немаленькие получаем, но они есть у всех — и у нас, и у ЦСКА, и у других клубов. В целом всё по плану идёт — готовимся к сезону.
От наличия времени на восстановление зависит очень многое. Сейчас начнётся чемпионат, посмотрим, как мы сможем перенести в новый сезон ту игру, которая в конце прошлого регулярного чемпионата позволяла нам демонстрировать хороший хоккей и побеждать. Надеемся, что будем и дальше чартерами летать. Нам клуб это пообещал. Разумеется, в этом случае времени на восстановление будет больше, что только в плюс.
У нас задача одна: это плей-офф. А в остальном не смотрим, какие у нас соперники и какой состав. Надо выходить на лед и рубиться за победу. Независимо ни от чего. Не смотрим ни на соперников, ни на составы. Думаем только о попадании в плей-офф», — приводят слова Стрельцова «Известия».
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