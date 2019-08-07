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«Спартак» победил «Слован» и выиграл первый турнир под руководством Знарка

«Спартак» победил «Слован» и выиграл первый турнир под руководством Знарка
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» одержал победу в матче товарищеского турнира в Чехии со «Слованом», встреча завершилась со счётом 5:3. Напомним, в первой игре турнира красно-белый клуб оказался сильнее «Маунтфилда» (2:1 Б), а во второй игре разгромил «Динамо Пардубице» (8:0).

В составе российской команды отличились Максим Цыплаков, Анатолий Никонцев, Каспарс Даугавиньш, Захар Шабловский и Мартиньш Карсумс. В составе бывшего клуба КХЛ шайбы забросили Радован Пулиш, Филип Бобал и Андрей Месарош.

Кубок Маунтфилд
07 августа 2019, среда. 13:00 МСК
Спартак
Москва
5 : 3
2:2, 0:1, 3:0
Слован
Братислава
0:1 – Пулиш – 04:39 (5x4), 1:1 – Цыплаков (Лещенко) – 05:43 (5x5), 1:2 – Бобал – 14:52 (5x5), 2:2 – Никонцев – 19:19, 2:3 – Месарош (Вандас) – 27:43 (5x4), 3:3 – Даугавиньш (Ганзл) – 47:32 (5x4), 4:3 – Шабловский (Кутузов) – 50:15 (5x5), 5:3 – Карсумс (Ганзл) – 59:54 (en)

Кубок Маунтфилд, который проходит в городе Градец-Кралове (Чехия), завершится сегодня, 7 августа. Помимо «Спартака» и «Маунтфилда» в турнире принимают участие «Динамо Пардубице» (Чехия) и «Слован» (Словакия). Красно-белые, одержав три победы в трёх матчах, гарантировали себе победу в турнире.

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