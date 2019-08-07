«Спартак» победил «Слован» и выиграл первый турнир под руководством Знарка

Московский «Спартак» одержал победу в матче товарищеского турнира в Чехии со «Слованом», встреча завершилась со счётом 5:3. Напомним, в первой игре турнира красно-белый клуб оказался сильнее «Маунтфилда» (2:1 Б), а во второй игре разгромил «Динамо Пардубице» (8:0).
В составе российской команды отличились Максим Цыплаков, Анатолий Никонцев, Каспарс Даугавиньш, Захар Шабловский и Мартиньш Карсумс. В составе бывшего клуба КХЛ шайбы забросили Радован Пулиш, Филип Бобал и Андрей Месарош.
Кубок Маунтфилд, который проходит в городе Градец-Кралове (Чехия), завершится сегодня, 7 августа. Помимо «Спартака» и «Маунтфилда» в турнире принимают участие «Динамо Пардубице» (Чехия) и «Слован» (Словакия). Красно-белые, одержав три победы в трёх матчах, гарантировали себе победу в турнире.
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