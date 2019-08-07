Р. Ротенберг: наша программа – целая философия российского хоккея

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался о программе подготовки хоккеистов.
«Федерация хоккея России разработала единую программу подготовки для хоккеистов. Вскоре будут представлены все разделы для всех возрастов. Программа принята Минспортом в качестве единого стандарта подготовки и вскоре будет работать по всей стране.
Наша программа – это не просто конспекты для тренировок. Это целая философия российского хоккея, созданная на основе методик наших великих тренеров – Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова, а также ведущих хоккейных стран и с учётом всех современных тенденций. Ей будут пользоваться тренеры, родители: программа учла все наши научные разработки и призвана не просто воспитать спортсмена, а сделать из ребёнка личность – достойного гражданина нашей родины.
Наши юниорские сборные страны уже занимаются по этой программе, и первые результаты уже видны – в 2019 году наша команда до 18 лет впервые за 10 лет вышла в финал чемпионата мира, уступив хозяевам-шведам только в овертайме», – цитирует Ротенберга официальный сайт ФХР.
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