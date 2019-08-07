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СКА одержал уверенную победу в матче с «Локомотивом» на турнире в Сочи

СКА одержал уверенную победу в матче с «Локомотивом» на турнире в Сочи
Хоккей / КХЛ 0

СКА обыграл «Локомотив» со счётом 4:0 на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, который проходит на территории города, принимавшего Олимпийские игры в 2014 году.

«Армейцы» открыли счёт на 8-й минуте стараниями Евгения Кетова, реализовавшего численное преимущество. Во втором игровом отрезке хоккеисты трижды поразили ворота «железнодорожников» — результативные броски на свой счёт записали Владимир Ткачёв, Александр Барабанов и Максим Карпов. Голкипер СКА Магнус Хелльберг оформил шат-аут, не позволив отличиться игрокам ярославского клуба.

«Локомотив» потерпел второе поражение в четырёх матчах на турнире, а питерские «армейцы» одержали первую победу. Завтра, 8 августа, подопечные Алексея Кудашова встретятся с хоккеистами «Авангарда».

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Sochi Hockey Open
07 августа 2019, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Ярославль
0 : 4
0:1, 0:3, 0:0
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Кетов (Рукавишников) – 07:09 (5x4), 0:2 – Ткачёв (Лехтеря) – 25:40 (5x5), 0:3 – Барабанов (Бенгтссон) – 27:08 (5x5), 0:4 – Карпов (Кузьменко, Рукавишников) – 31:58 (5x5)
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