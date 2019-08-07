Мартемьянов: надеемся, что Дацюк будет готов к началу чемпионата

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (5:1) на турнире в Казахстане.
«Радует, что новички отметились шайбами сегодня. Летний хоккей, много ошибок, особенно в средней зоне. Результату матча не придавали особого значения, больше смотрели за качеством игры. Во многих моментах оно понравилось: при выходе из-под прессинга, при сохранении шайбы в зоне атаки. Второй период у нас получился скомканным, больше минуты играли в формате «3 на 5». Перед третьим периодом сказали ребятам, что нужно играть в другой хоккей, что они и показали, поэтому этим отрезком тренерский штаб полностью удовлетворён.
Дацюк восстанавливается после операции ударными темпами, но, к сожалению, внутрь залезть сложно, чтобы узнать наверняка, когда он будет готов. Надеемся, что к началу чемпионата. Здесь на турнире не сыграет точно. Но если станет лучше раньше, то выйдет раньше. Павел — профессионал и сам хорошо чувствует, когда сможет играть в полную силу.
Когда будут в игре Доус, Секстон и Коварж? Думаю, в следующем матче. Мы привезли в Казахстан шесть пятёрок, ещё двоих ждём из олимпийской сборной России. В общем, проверим наш ближайший резерв, многие молодые игроки сегодня показали неплохую игру. Конкуренция нужна», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
- 7 августа 2019
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