Андригетто: ехать в Россию совсем не боялся, мне всегда здесь нравилось

Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто оценил выступление в матче с ХК «Сочи» (1:3).
«Первый предсезонный матч, интенсивность была высокой, но я ещё не в оптимальной игровой форме, и тактики пока не хватало. Продолжаю работать над этим. Сломал клюшку, потому что она была плохая, я не смог забить, надо было её поменять. Работаем с Беком и Зерновым над химией, сегодня был первый матч, в котором мы пытались понять, куда кто едет в разных ситуациях.
Не знаю, почему в истории КХЛ я только третий швейцарец, мне здесь нравится. Может, сейчас за мной последуют и другие. Ехать в Россию совсем не боялся, я уже был здесь дважды, и мне всегда нравилось. Понятно, что это большая перемена, другая культура, язык, еда, но пока всё очень хорошо. С Задоровым перед переходом в КХЛ разговаривал, как и со многими другими людьми. Я знаю многих русских игроков, они все говорили только хорошее.
Конечно, в «Колорадо» любят Хартли, он же там Кубок Стэнли выиграл, так быстро там о нём не забудут.
Узнал, что КХЛ переходит на маленькие площадки, только когда приехал сюда. Для меня это неважно, я играл и на больших, и на маленьких площадках, мне оба варианта нравятся», — передаёт слова Андригетто корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 7 августа 2019
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