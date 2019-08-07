Крикунов: игра звена Шипачёва придала «Динамо» уверенности

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу в игре с «Торпедо» (3:2) на Кубке губернатора Нижегородской области.



«Ребята очень хорошо настроились на игру. Игра звена Шипачёва придала команде уверенности, поэтому, думаю, первый гол забросили молодые ребята. Пропустили нелепую шайбу, но всё бывает. Хорошо, что забросили в большинстве. Да, смазали концовку, при этом дело даже не в голе. Оставалось 24 секунды до конца, проиграли вбрасывание. Дали бросить и добить. Хорошо, что выиграли. Ребята — молодцы.



Защитники начали не очень хорошо, но вкатились и действовали грамотно на протяжении всего матча. Не могу сказать, что начало второго периода не было активным. Нормально играли, вбрасывания были за нами.



Перед третьим периодом была установка продолжать играть в свою игру. Пропустили в конце? Не тот игрок остался на льду. И случилось недопонимание. Всё нормально, с Минском выйдут на лёд два других звена, которые сегодня не играли», — приводит слова Крикунова официальный сайт бело-голубых.

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