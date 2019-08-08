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К. Кожевников: в МХЛ можно сделать что-то своё, в КХЛ всё чётко по заданию

К. Кожевников: в МХЛ можно сделать что-то своё, в КХЛ всё чётко по заданию
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Адмирала» Кирилл Кожевников рассказал о переходе из МХЛ в КХЛ и оценил выступление команды в товарищеских матчах с ЦСКА.

«В принципе, две игры с ЦСКА можно занести себе в актив. Мы играли неплохо, создавали моменты. Но ошибки — без них никуда — привели к пропущенным шайбам. Где-то нас подвела реализация. Но в целом за содержание игры тренеры нас похвалили. Сказали, что если продолжим действовать в этом же ключе, придёт успех.

На самом деле стараюсь просто работать. Если мне доверяют место в составе, попытаюсь максимально хорошо отыграть. Всегда тяжело переходить из молодёжного хоккея во взрослый, но главное, отдавать всего себя на тренировках и в матчах и использовать полученные шансы.

Самое главное в КХЛ — выполнять установку тренера. Если в МХЛ ты можешь себе позволить что-то свое сделать на льду, то в КХЛ всё четко по заданию. Но при этом сейчас мне нужно сохранить тот стиль игры, который помогал показывать себя на уровне молодёжки. Это ведь то, за что тебя берут в КХЛ. А там уже объяснят твои задачи и направят», — приводят слова Кожевникова «Известия».

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