Давыдов: техничные игроки уровня Зарипова и Мозякина стареют позже других

Трёхкратный олимпийcкий чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о форварде Михаиле Анисине, который не сумел закрепиться в составе «Сочи» после того, как подписал пробный контракт.



«Сам факт, что Михаил поехал в лагерь «Сочи» на испытательных условиях и, насколько я слышал, выкладывался там по максимуму, говорит о многом. Ему всего лишь 31 год. Это в советские годы такой возраст считался критическим, сейчас в 31 — ещё играть и играть, как тому же Сергею Мозякину или Данису Зарипову. Тем более что техничные игроки позже других стареют и позже теряют свои лучшие качества.



ХК «Сочи» — достаточно крепкая команда, с неплохими легионерами, которым отдаются места в первых звеньях, большинство. А третья-четвёртая пятерки, наверное, не подходили новичку по стилю», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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