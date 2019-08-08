«Куньлунь» на КГЧ заменит сборная из «Трактора», «Металлурга» и «Северстали»
Челябинский «Трактор» объявил об изменениях в числе участников Кубка губернатора Челябинской области.
Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» не примет участия в турнире, поскольку команда не сумела получить в российском консульстве въездные визы на нужные даты. Игроки и тренеры команды «Куньлунь Ред Стар» должны были прилететь сегодня ночью, но этого не произошло.
В качестве выхода из ситуации, сложившейся не по вине хоккейного клуба «Трактор», было принято решение создать сборную Кубка губернатора Челябинской области. В её состав войдут две пятёрки из челябинского клуба, по одной — из «Металлурга» и «Северстали». Из-за этого также изменится расписание турнира, уточнение клуб предоставит позже.
Видгоф: сначала у «Куньлуня» были проблемы с визами, теперь — с самолётом
- 8 августа 2019
-
14:24
-
14:19
-
14:06
-
14:00
-
13:30
-
13:16
-
13:04
-
13:00
-
12:41
-
12:27
-
12:23
-
12:04
-
12:00
-
11:47
-
11:42
-
11:15
-
10:43
-
10:01
-
09:32
-
09:01
-
08:50
-
08:35
-
08:25
- 7 августа 2019
-
23:38
-
23:11
-
22:43
-
22:37
-
22:34
-
22:23
-
22:19
-
22:09
-
21:49
-
21:20
-
21:10
-
20:53
Партнерский контент