«Куньлунь» на КГЧ заменит сборная из «Трактора», «Металлурга» и «Северстали»

Челябинский «Трактор» объявил об изменениях в числе участников Кубка губернатора Челябинской области.



Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» не примет участия в турнире, поскольку команда не сумела получить в российском консульстве въездные визы на нужные даты. Игроки и тренеры команды «Куньлунь Ред Стар» должны были прилететь сегодня ночью, но этого не произошло.



В качестве выхода из ситуации, сложившейся не по вине хоккейного клуба «Трактор», было принято решение создать сборную Кубка губернатора Челябинской области. В её состав войдут две пятёрки из челябинского клуба, по одной — из «Металлурга» и «Северстали». Из-за этого также изменится расписание турнира, уточнение клуб предоставит позже.

Видгоф: сначала у «Куньлуня» были проблемы с визами, теперь — с самолётом