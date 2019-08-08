Рыспаев — о драке тафгая «Куньлуня»: крутые мужики из «Ермака» уложили канадца

Тафгай из системы «Барыса» Дамир Рыспаев прокомментировал драку тафгая «Куньлунь Ред Стар» Гарета Ханта в товарищеской игре с «Ермаком».



«Что я могу сказать? Добро пожаловать! (Смеётся.) На самом деле нужно понять, в чём причина этой драки и с чего всё началось, так как по видео это толком не разобрать. Но лезть в драку с вратарём – это в любом случае плохо. Особенно со стороны тафгая. Любой уважающий себя тафгай проучил бы этого Гарета Ханта.



Если выпадет случай… Думаю, этот канадец точно не обидит нашего вратаря, скажем так (смеётся). Да и полевых игроков тоже. Кстати, хоккеисты «Ермака» молодцы, что не побоялись и дали отпор. В конце видео заметно, что Ханта уложили на лёд. Крутые мужики!» — сказал Рыспаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Кто обидит китайцев – точно получит от него по лицу. Новый тафгай в КХЛ Есть один повод следить за матчами «Куньлуня». Гарет Хант бьёт рекорды по штрафным минутам и готов играть за сборную Китая.