Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий Эндрю Кэлоф пополнил состав «Трактора»

Нападающий Эндрю Кэлоф пополнил состав «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Эндрю Кэлоф перешёл в хоккейный клуб «Трактор», информирует официальный сайт челябинского клуба. Форвард подписал с командой соглашение сроком на один сезон.

Напомним, вчера, 7 августа, стало известно, что Кэлоф не будет подписывать контракт с минским «Динамо», которое выменяло на него права у «Торпедо».

Кэлоф дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне. 28-летний канадский форвард провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, забросив 22 шайбы и отдав 19 голевых передач при показателе полезности «-3». В плей-офф на счету североамериканца две результативные передачи в семи матчах. До этого Кэлоф на протяжении четырёх лет выступал в шведской лиге.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Видгоф: в «Тракторе» 75% воспитанников, таким никто не может похвастать
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент