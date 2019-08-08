Нападающий Эндрю Кэлоф пополнил состав «Трактора»
Нападающий Эндрю Кэлоф перешёл в хоккейный клуб «Трактор», информирует официальный сайт челябинского клуба. Форвард подписал с командой соглашение сроком на один сезон.
Напомним, вчера, 7 августа, стало известно, что Кэлоф не будет подписывать контракт с минским «Динамо», которое выменяло на него права у «Торпедо».
Кэлоф дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне. 28-летний канадский форвард провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, забросив 22 шайбы и отдав 19 голевых передач при показателе полезности «-3». В плей-офф на счету североамериканца две результативные передачи в семи матчах. До этого Кэлоф на протяжении четырёх лет выступал в шведской лиге.
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