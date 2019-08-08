Браташ: ребята вышли взволнованными или мозги неправильно настроили

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (2:3).



«Сегодня ребята вышли слишком взволнованными или неправильно мозги настроили. Первый период у нас не получился и по счёту, и по содержанию. После разговора в перерыве доволен вторым и третьим периодами. Несмотря на то что проиграли, есть за что похвалить ребят. Немногие из этого состава вообще имеют опыт игры в КХЛ, как оказалось, они готовы проявлять себя на этом уровне.



Возможно, травма Мищенко серьёзная, надо узнать точный диагноз у врача. То, что он не смог продолжить игру, говорит о том, что всё не так хорошо. Манукяном мы довольны, он со своей ролью справляется. Но у нас пять пятёрок, шла ротация. Были две пятёрки, на которые мы рассчитывали, как на лидеров, которые сыграли все четыре матча, а остальные приблизительно поровну сыграли.



Турнир оцениваем положительно. Довольны и результатом, и содержанием. Первые два матча мы были свеженькими, на третью игру сил уже не хватало, ребята боролись из последних сил. Сегодня где-то психология, где-то недовезло нам», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Олимпийская сборная России проиграла рижскому «Динамо»