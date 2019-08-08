Браташ: ребята вышли взволнованными или мозги неправильно настроили

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (2:3).
«Сегодня ребята вышли слишком взволнованными или неправильно мозги настроили. Первый период у нас не получился и по счёту, и по содержанию. После разговора в перерыве доволен вторым и третьим периодами. Несмотря на то что проиграли, есть за что похвалить ребят. Немногие из этого состава вообще имеют опыт игры в КХЛ, как оказалось, они готовы проявлять себя на этом уровне.
Возможно, травма Мищенко серьёзная, надо узнать точный диагноз у врача. То, что он не смог продолжить игру, говорит о том, что всё не так хорошо. Манукяном мы довольны, он со своей ролью справляется. Но у нас пять пятёрок, шла ротация. Были две пятёрки, на которые мы рассчитывали, как на лидеров, которые сыграли все четыре матча, а остальные приблизительно поровну сыграли.
Турнир оцениваем положительно. Довольны и результатом, и содержанием. Первые два матча мы были свеженькими, на третью игру сил уже не хватало, ребята боролись из последних сил. Сегодня где-то психология, где-то недовезло нам», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 8 августа 2019
-
19:06
-
19:02
-
18:58
-
18:37
-
18:21
-
18:13
-
17:59
-
17:49
-
17:30
-
17:27
-
17:18
-
16:54
-
16:31
-
16:21
-
16:13
-
16:01
-
15:52
-
15:43
-
15:26
-
15:12
-
14:54
-
14:42
-
14:33
-
14:24
-
14:19
-
14:06
-
14:00
-
13:30
-
13:16
-
13:04
-
13:00
-
12:41
-
12:27
-
12:23
-
12:04