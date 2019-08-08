Войнов и Андригетто сыграют за «Авангард» в матче со СКА

Стали известны составы хоккейного клуба «Авангард» и петербургского СКА на заключительный матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 августа, начало игры — в 19:30 мск. У «армейцев» на турнире одна победа в трёх матчах, у «Авангарда» — три поражения.



«Авангард»:



Судницин (Бобков);

Войнов — Емелин, Андригетто — Зернов — Кошелев;

Манухов — Франсон, Широков — Семёнов — Щербак;

Чудинов — Покка, Шумаков — Потапов — Дедунов;

Пивцакин — Мартынов, Грачёв — Стась — Пьянов.



СКА:



Налимов (Хелльберг);

Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Мироманов — Рукавишников, Кагарлицкий — Коскиранта — Барабанов;

Зуб — Дыбленко, Кузьменко — Бывальцев — Карпов;

Рундблад — Земчёнок, Дергачёв — Каблуков — Кетов, Огирчук.