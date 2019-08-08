Ilta-Sanomat: «Йокеритом» по-прежнему владеют русские, но через офшор на Кипре

Финское издание Ilta-Sanomat поделилось версией о смене владельца в клубе Континентальной хоккейной лиги «Йокерит». Напомним, недавно команду выкупил легендарный в прошлом хоккеист Яри Курри.



«Смена владельцев „Йокерита“ была нужна для того, чтобы обойти американские санкции. Согласно источнику издания, „Йокерит“ получает большую выгоду от подобной финансовой схемы. По имеющейся информации, значительной частью „Йокерита“ продолжают владеть русские металлургические компании, осуществляя финансирование с помощью офшорной фирмы, зарегистрированной на Кипре. Данная фирма создана только для управления „Йокеритом“, больше никаких функций она не несёт», — указано в издании.



Напомним, после покупки «Йокерита» Яри Курри пообещал, что команда будет полностью финансироваться финскими компаниями.

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