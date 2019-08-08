Попов: где-то не хватает игрового тонуса, «Динамо» начало робко
Нападающий московского «Динамо» Егор Попов подвел итоги второго матча на Кубке губернатора Нижегородской области, где его команда переиграла минское «Динамо» (4:1).
«Второй матч подряд в летний период всегда проходит тяжело, где-то не хватает игрового тонуса. Но все это придет через матч. Начали робко почему-то, но затем собрались, забили нужные голы и довели дело до победного конца.
Мне удалось забросить? Минчане сняли вратаря, а я побежал в чужую зону, заставил ошибиться соперника и отправил шайбу в пустые ворота.
Два матча подряд за два дня? Ничего страшного в этом нет. Мы тренируемся и готовимся, чтобы в таком ритме играть весь сезон», — приводит слова нападающего официальный сайт московского клуба.
- 8 августа 2019
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