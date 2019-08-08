Коллитон: состав «Чикаго» стал более гибким, нужно перемалывать соперников

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон поделился мнением о переменах в составе команды.



«Считаю, с теперешним составом мы стали более гибкими. В прошлом сезоне, чтобы побеждать, нам приходилось выигрывать в перестрелках. Такова была формула, и во второй половине сезона она даже как-то работала. Мы сумели вскарабкаться обратно в гонку, но не думаю, что кто-то в самом деле верит в такой рецепт победы. Иногда мы будем выигрывать со счетом 5:4, но нам нужно научиться побеждать и 2:1. Именно такой хоккей приносит победы в плей-офф. Нужно уметь перемалывать соперников, и игроки, которых мы взяли, как раз владеют подобными навыками», — цитирует тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.