Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Коллитон: состав «Чикаго» стал более гибким, нужно перемалывать соперников

Коллитон: состав «Чикаго» стал более гибким, нужно перемалывать соперников
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон поделился мнением о переменах в составе команды.

«Считаю, с теперешним составом мы стали более гибкими. В прошлом сезоне, чтобы побеждать, нам приходилось выигрывать в перестрелках. Такова была формула, и во второй половине сезона она даже как-то работала. Мы сумели вскарабкаться обратно в гонку, но не думаю, что кто-то в самом деле верит в такой рецепт победы. Иногда мы будем выигрывать со счетом 5:4, но нам нужно научиться побеждать и 2:1. Именно такой хоккей приносит победы в плей-офф. Нужно уметь перемалывать соперников, и игроки, которых мы взяли, как раз владеют подобными навыками», — цитирует тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент