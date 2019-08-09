Немировски — о 0:3 с клубом ВХЛ: впечатления не очень. Счёт всё показывает

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче с клубом ВХЛ «Хумо» (0:3) на Кубке губернатора Нижегородской области.
«Впечатления от игры не очень. Счёт всё показывает. Не можем забить, да и моментов было немного. Иногда есть игры, когда создаётся много моментов, но нет голов. А тут и моментов не было. В следующей игре выставим уже практически оптимальный состав. И впервые в этом сезоне болельщики смогут увидеть почти основу.
Мне не нравится проигрывать. Я не смотрю на состав: молодёжь или опытные игроки. Всё равно хочется выигрывать, но при этом хочется проверить молодых. Какие-то ребята вчера хорошо сыграли, какие-то не очень. Им надо работать ещё до КХЛ. В сегодняшней игре выделить никого не могу. Кто-то сыграл на среднем уровне, а кто-то хуже. Вратарь Мольков в каких-то моментах один играл», — сказал Немировски в эфире клубного телевидения.
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