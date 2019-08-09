«Нефтехимик» пропустил 15 шайб в трёх матчах на турнире в Казахстане

«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в третьем туре предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дмитрия Квартальнова.

Подопечные Вячеслава Буцаева потерпели третье поражения подряд, причём уже во второй раз на турнире «волки» были разгромлены — в первый игровой день «Нефтехимик» проиграл «Автомобилисту» (1:5). Также в активе нижнекамской команды поражение от «Барыса» со счётом 3:5.

В первой и третьей игре ворота команды защищал Константин Барулин, а с «Барысом» играл Александр Шарыченков.

На турнире в Казахстане «Нефтехимику» осталось провести один матч. Завтра, 10 августа, «волки» сыграют с «Салаватом Юлаевым». Начало встречи — в 10:00 мск.