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Глава Rambler Group объяснил, почему на Okko не будут показывать матчи НХЛ

Глава Rambler Group объяснил, почему на Okko не будут показывать матчи НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Глава Rambler Group Александр Мамут объяснил, почему в онлайн-кинотеатре Okko не будут показывать матчи Национальной хоккейной лиги.

«Правда ли, что были намерения связать Okko с НХЛ? Вопрос обсуждался, но мы как-то дружно пришли к пониманию, что североамериканский хоккей — зрелище само по себе, безусловно, достойное — бодрствует именно тогда, когда Россия спит крепким сном. Зачем её будить и мучить? Кто жаждет классного хоккея, тот и без нашей помощи найдёт возможность посмотреть на Овечкина, Малкина, Панарина и Кросби. А мы голосуем за здоровый сон», — заявил Мамут.

Исходную версию интервью читайте в журнале «Футбол: трибуна тренера» на сайте ООТФ.

Сегодня, 9 августа, стартует очередной сезон АПЛ, а вместе с ним уникальный для России проект: лучшая лига мирового футбола – в онлайн-кинотеатре Okko, входящем в Rambler Group, крупнейшую российскую группу компаний, работающую в области медиа, технологий и электронной коммерции.

«Хотим задать стандарт футбольного комментария». Сегодня – старт сезона АПЛ!
Александр Мамут — о показе английского футбола на платформе ОККО, разговоре с Василием Уткиным и образцовости Евгения Гинера.
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