Глава Rambler Group объяснил, почему на Okko не будут показывать матчи НХЛ

Глава Rambler Group Александр Мамут объяснил, почему в онлайн-кинотеатре Okko не будут показывать матчи Национальной хоккейной лиги.
«Правда ли, что были намерения связать Okko с НХЛ? Вопрос обсуждался, но мы как-то дружно пришли к пониманию, что североамериканский хоккей — зрелище само по себе, безусловно, достойное — бодрствует именно тогда, когда Россия спит крепким сном. Зачем её будить и мучить? Кто жаждет классного хоккея, тот и без нашей помощи найдёт возможность посмотреть на Овечкина, Малкина, Панарина и Кросби. А мы голосуем за здоровый сон», — заявил Мамут.
Исходную версию интервью читайте в журнале «Футбол: трибуна тренера» на сайте ООТФ.
Сегодня, 9 августа, стартует очередной сезон АПЛ, а вместе с ним уникальный для России проект: лучшая лига мирового футбола – в онлайн-кинотеатре Okko, входящем в Rambler Group, крупнейшую российскую группу компаний, работающую в области медиа, технологий и электронной коммерции.
- 9 августа 2019
-
17:35
-
17:20
-
17:00
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:19
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:05
-
14:38
-
14:31
-
14:01
-
13:45
-
13:35
-
13:08
-
12:40
-
12:30
-
12:06
-
11:39
-
11:25
-
11:09
-
10:50
-
10:39
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:04
-
08:45
-
08:20
-
08:06
- 8 августа 2019
-
23:56
-
23:33