Фишер: возможно, у Кадейкина появятся мысли о Северной Америке

Директор «Детройт Ред Уингз» по оценке игроков Иржи Фишер поделился мнением о прогрессе нападающего «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина.
«Кадейкина я знаю с тех пор, как его задрафтовали в 2014 году. Он ни разу не приезжал в наши летние лагеря развития, в которых игроки узнают побольше о «Ред Уингз». Но я виделся с ним пару раз в Москве. Прошлый сезон был для него лучшим в карьере, он наконец-то попал в сборную России, здорово проявил себя на Евротуре. Он был хорошим игроком для сборной, если он продолжит прогрессировать, возможно, у него появятся мысли о Северной Америке», — сказал Фишер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
«Детройт» выбрал Александра Кадейкина на драфте 2014 года в седьмом раунде под общим 201-м номером.
- 9 августа 2019
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