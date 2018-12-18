Холланд: в «Детройте» следят за Кадейкиным, он прогрессирует в этом сезоне

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд рассказал, зачем приезжал на Кубок Первого канала.

«Мы c с Иржи Фишером и Николаем Вакуровым занимались просмотром игроков. Фишер отвечает за европейский рынок, Вакуров — за российский. Меня интересуют будущие свободные агенты, мы нацеливаемся на предстоящее лето или лето через год.



Я смотрю на игроков в возрасте до 26 лет. Смотрю в том числе за теми, кто может вернуться в НХЛ и может сделать «Ред Уингз» сильнее. Те хоккеисты, кто уже имеет опыт выступлений в НХЛ, способны сделать хороший вклад в результат команды.



Кадейкин? Мы смотрели за его игрой на турнире, он прогрессирует в этом сезоне. Конечно, мы наблюдаем за тем, когда он будет готов приехать в НХЛ и играть у нас на постоянной основе. Это игрок нашей системы, за которым мы следим. В будущем предстоит принять решение», — сказал Холланд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Детройт» выбрал Александра Кадейкина на драфте 2014 года в седьмом раунде под общим 201-м номером.