17-летний форвард «СЮ» Амиров забил гол, играя в тройке с Умарком и Манниненом
«Салават Юлаев» встречается с «Автомобилистом» на предсезонном турнире «Кубок президента Республики Казахстан».
Уфимская команда выходила на третий период, проигрывая со счётом 0:2, но сумела отыграть дефицит. Сначала отличился Максим Майоров, а затем точным броском отметился Родион Амиров. 17-летний хоккеист забросил шайбу, играя в одном звене с Линусом Умарком и Сакари Манниненом. Начинал встречу Амиров в другом звене, но в ходе игры заменил Майорова в сочетании с легионерами. Родион отметился третьим голом в межсезонье.
Обе команды проводят вторые матчи на турнире. Ранее «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» со счётом 5:1, а «Салават Юлаев» проиграл в «Зелёном дерби» хоккеистам «Ак Барса» со счётом 1:2.
«Мы чувствуем драйв». Жарков – об амбициях «Салавата» и заявлении Умарка
Нападающий уфимцев Владимир Жарков подвёл итоги предсезонного сбора команды в Финляндии.
- 9 августа 2019
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