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«Витязь» одолел финский «Юкурит» в товарищеском матче

«Витязь» одолел финский «Юкурит» в товарищеском матче
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» провел контрольный матч с финским клубом «Юкурит». Игра прошла в Финляндии и завершилась со счётом 4:3 в пользу подмосковного клуба.

Гости открыли счёт на 13-й минуте — цели достиг бросок Евгения Монса. Во втором периоде финский клуб забросил две шайбы усилиями Хенри Никканена и Вилле Лескинена, на что «Витязь» ответил голами Святослава Гребенщикова, реализовавшего буллит, и Алексея Макеева. В начале третьего игрового отрезка Гребенщиков записал на свой счёт дубль. Чуть позже Лескинен также оформил дубль, отметившись точным броском в формате «5 на 4».

На старте нового сезона в КХЛ подмосковная команда сыграет с «Трактором» (2 сентября), «Автомобилистом» (4 сентября) и «Металлургом» (6 сентября).

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Товарищеские матчи (клубы)
09 августа 2019, пятница. 18:30 МСК
Юкурит
Миккели
3 : 4
0:1, 2:2, 1:1
Витязь
Московская область
0:1 – Монс – 12:28 (5x5), 1:1 – Никканен – 24:39 (5x5), 1:2 – Гребенщиков – 32:35 (бул), 2:2 – Лескинен (Хенритиус) – 37:39 (5x4), 2:3 – Макеев – 39:15 (5x5), 2:4 – Гребенщиков – 43:08 (5x5), 3:4 – Лескинен – 53:12 (5x4)
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