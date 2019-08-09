«Витязь» одолел финский «Юкурит» в товарищеском матче

«Витязь» провел контрольный матч с финским клубом «Юкурит». Игра прошла в Финляндии и завершилась со счётом 4:3 в пользу подмосковного клуба.



Гости открыли счёт на 13-й минуте — цели достиг бросок Евгения Монса. Во втором периоде финский клуб забросил две шайбы усилиями Хенри Никканена и Вилле Лескинена, на что «Витязь» ответил голами Святослава Гребенщикова, реализовавшего буллит, и Алексея Макеева. В начале третьего игрового отрезка Гребенщиков записал на свой счёт дубль. Чуть позже Лескинен также оформил дубль, отметившись точным броском в формате «5 на 4».



На старте нового сезона в КХЛ подмосковная команда сыграет с «Трактором» (2 сентября), «Автомобилистом» (4 сентября) и «Металлургом» (6 сентября).

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