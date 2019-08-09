Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России встречалась с Финляндией в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки, который проходит в Словакии. Подопечные Сергея Голубовича обыграли соперника со счётом 4:1.



В первом периоде команды обменялись результативными бросками — на гол Александра Пашина сборная Суоми ответила заброшенной шайбой Юусо Мяэнпяя. Второй игровой отрезок завершился без голов, а в третьей двадцатиминутке российская команда забросила три шайбы стараниями Дмитрия Злодеева и Пашина, оформившего хет-трик.



На групповой стадии подопечные Сергея Голубовича провели матчи с американцами (6:2), шведами (3:0) и словаками (2:1 ОТ).



В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.

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