Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки
Юниорская сборная России встречалась с Финляндией в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки, который проходит в Словакии. Подопечные Сергея Голубовича обыграли соперника со счётом 4:1.
В первом периоде команды обменялись результативными бросками — на гол Александра Пашина сборная Суоми ответила заброшенной шайбой Юусо Мяэнпяя. Второй игровой отрезок завершился без голов, а в третьей двадцатиминутке российская команда забросила три шайбы стараниями Дмитрия Злодеева и Пашина, оформившего хет-трик.
На групповой стадии подопечные Сергея Голубовича провели матчи с американцами (6:2), шведами (3:0) и словаками (2:1 ОТ).
В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.
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Защитник-крушитель, «брат» Шэна и два таланта, променявших Москву на Северную Америку, — кто будет претендовать на первый раунд.
Кубок Глинки/Гретцки
09 августа 2019, пятница. 20:00 МСК
Россия U18
4 : 1
1:1, 0:0, 3:0
Финляндия U18
1:0 – Пашин (Кирсанов, Тютнев) – 06:11 (5x5), 1:1 – Мяэнпяя (Коркалайнен, Луото) – 10:36 (5x5), 2:1 – Злодеев (Дидковский, Тринеев) – 51:29 (5x5), 3:1 – Пашин (Кирсанов) – 52:28 (5x5), 4:1 – Пашин (Гущин, Пономарёв) – 57:01 (5x5)
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