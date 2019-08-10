Пашин — о хет-трике: постараюсь повторить в финале с Канадой

Нападающий юниорской сборной России Александр Пашин подвёл итоги матча с Финляндией (4:1) на Кубке Глинки/Гретцки. Форварду удалось отметиться хет-триком.
«Плохой лед? Были небольшие проблемы с ним, но мы внимания не обращали на это, играли в свою игру и все. В третьем периоде не отвлекались от задачи, не думали, что может случиться, просто продолжали работать, нагнетать. Результат на табло.
Нагло обокрал финна? Может, он не ожидал такого, не знаю. Получил шайбу — надо атаковать, создавать угрозу. Получилось обыграть и забыть, это хорошо. Партнёрам спасибо на самом деле.
Важно не бросать играть до сирены, это игра и произойти вообще что угодно может. Нам это удалось, были сконцентрированы до последнего. Финны мобильная команда, быстро двигаются. Но мы просто взяли свою игру.
Как себя чувствую, сделав хет-трик? Эмоции только положительные. Здорово, что вышли в финал, теперь нужно готовиться к игре. Об этом нам и тренер сказал, мол, молодцы, парни, но надо беречь эмоции. Игра будет очень тяжелая. Хет-трик с Канадой? Постараюсь. Но главное, чтобы команда выиграла», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.
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