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Мерескин — об изменениях в правилах: вратари будут путаться

Мерескин — об изменениях в правилах: вратари будут путаться
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий хоккейного клуба «Адмирал» Александр Мерескин поделился мнением о внесённых изменениях в правила.

«В новом сезоне борьба в углах и у бортов для нападающих станет проще. Кириллу Воронину должно понравиться – он юркий, теперь за любую задержку будут удалять. Но больше всего нововведений у вратарей. Думаю, сначала они будут путаться: столько зон им нарисовали, где можно прижимать шайбу, где нельзя играть клюшкой, начало сезона будет веселым», — приводит слова нападающего официальный сайт команды из Владивостока.

Прочитать об изменениях в правилах матчей Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2019/20 можно на «Чемпионате».

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