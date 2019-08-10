Мерескин — об изменениях в правилах: вратари будут путаться

Нападающий хоккейного клуба «Адмирал» Александр Мерескин поделился мнением о внесённых изменениях в правила.



«В новом сезоне борьба в углах и у бортов для нападающих станет проще. Кириллу Воронину должно понравиться – он юркий, теперь за любую задержку будут удалять. Но больше всего нововведений у вратарей. Думаю, сначала они будут путаться: столько зон им нарисовали, где можно прижимать шайбу, где нельзя играть клюшкой, начало сезона будет веселым», — приводит слова нападающего официальный сайт команды из Владивостока.



Прочитать об изменениях в правилах матчей Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2019/20 можно на «Чемпионате».



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Главный арбитр КХЛ — об изменениях в правилах: думаю, в сентябре всё устаканится