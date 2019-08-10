«Нефтехимик» — «Салават»: в воротах уфимцев сыграет Кареев

Стал известен состав уфимского «Салавата Юлаева» на матч с «Нефтехимиком» на предсезонном Кубке президента Республики Казахстан, сообщает команда в «Твиттере». Матч состоится сегодня, 10 августа, начало — в 10:00 мск.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Сулейманов);

Сергеев — Лисовец, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;

Пашнин — Гареев, Солодухин — Картаев — Амиров;

Цулыгин — Семёнов, Гиматов — Пименов — Баранов;

Банников, Петрищев, Кузьмин — Пачин — Скориков.