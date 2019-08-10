«Нефтехимик» — «Салават»: в воротах уфимцев сыграет Кареев
Стал известен состав уфимского «Салавата Юлаева» на матч с «Нефтехимиком» на предсезонном Кубке президента Республики Казахстан, сообщает команда в «Твиттере». Матч состоится сегодня, 10 августа, начало — в 10:00 мск.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Сулейманов);
Сергеев — Лисовец, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Пашнин — Гареев, Солодухин — Картаев — Амиров;
Цулыгин — Семёнов, Гиматов — Пименов — Баранов;
Банников, Петрищев, Кузьмин — Пачин — Скориков.
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