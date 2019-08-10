Стал известен состав московского «Динамо» на матч с «Хумо»
Стал известен состав московского «Динамо» на матч Кубка губернатора Нижегородской области с клубом Высшей хоккейной лиги «Хумо» из Ташкента, информирует официальный сайт команды. Игра состоится сегодня, 10 августа, начало — в 13:00 мск
«Динамо» Москва:
Бочаров (Жеренко);
Баранов — Огурцов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Толпегин — Прибыльский, Муранов — Круглов — Михайлов;
Миронов — Бойков, Алексеев — Петунин — Афиногенов;
Волков — Сергиенко, Попов — Панкратов — Васильев, Ткаченко.
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