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Опубликованы составы на матч «Автомобилиста» и «Барыса»

Опубликованы составы на матч «Автомобилиста» и «Барыса»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и «Барыса» из Нур-Султана на матч предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 10 августа, начало — в 14:00 мск. Напомним, обе команды на турнире пока не проигрывали, одержав по две победы.

«Автомобилист»:

Фомин (Гросс);
Трямкин — Василевский, Мозер — Кучерявенко — Хрипунов;
Гуркин — Севостьянов, Белоусов — Протапович — Пилипенко;
Валитов — Беляков, Гареев — Попов — Сетдиков;
Корчемкин — Щемеров, Захаров — Рассейкин — Обидин.

«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);
Диц — Маклюков, Пакаринен — Найт — Шевченко;
Сведберг — Блэкер, Михайлис — Бойд — Хелука;
Шалапов — Метальников, Евдокимов — Сагадеев — Акользин;
Клещенко, Полохов, Панюков — Шестаков — Петухов.

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