Опубликованы составы на матч «Автомобилиста» и «Барыса»

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и «Барыса» из Нур-Султана на матч предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 10 августа, начало — в 14:00 мск. Напомним, обе команды на турнире пока не проигрывали, одержав по две победы.



«Автомобилист»:



Фомин (Гросс);

Трямкин — Василевский, Мозер — Кучерявенко — Хрипунов;

Гуркин — Севостьянов, Белоусов — Протапович — Пилипенко;

Валитов — Беляков, Гареев — Попов — Сетдиков;

Корчемкин — Щемеров, Захаров — Рассейкин — Обидин.



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Диц — Маклюков, Пакаринен — Найт — Шевченко;

Сведберг — Блэкер, Михайлис — Бойд — Хелука;

Шалапов — Метальников, Евдокимов — Сагадеев — Акользин;

Клещенко, Полохов, Панюков — Шестаков — Петухов.