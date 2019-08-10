Е. Зайцев: в «Динамо» всё родное, но в сборную ездить приятно

Защитник московского «Динамо» Егор Зайцев поделился впечатлениями от предсезонного турнира Sochi Hockey Open, где хоккеист выступал в составе олимпийской сборной России, занявшей на турнире третье место.



«В сборную всегда приятно ездить. Это дополнительный стимул для развития любого хоккеиста и спортсмена.

Свою игру оценю положительно, но всегда можно играть еще лучше и добавлять. Плюс это летний хоккей, в котором ты только вкатываешься, поэтому есть над чем работать.



Давали ли тренеры оценки игрокам? Каждому игроку персонально — нет. Замечаний никаких особо не было.



Приятно ли вернуться в команду? В «Динамо» все родное — свой коллектив и свои тренеры», — приводит слова хоккеиста официальный сайт «Динамо».