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Е. Зайцев: в «Динамо» всё родное, но в сборную ездить приятно

Е. Зайцев: в «Динамо» всё родное, но в сборную ездить приятно
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Динамо» Егор Зайцев поделился впечатлениями от предсезонного турнира Sochi Hockey Open, где хоккеист выступал в составе олимпийской сборной России, занявшей на турнире третье место.

«В сборную всегда приятно ездить. Это дополнительный стимул для развития любого хоккеиста и спортсмена.

Свою игру оценю положительно, но всегда можно играть еще лучше и добавлять. Плюс это летний хоккей, в котором ты только вкатываешься, поэтому есть над чем работать.

Давали ли тренеры оценки игрокам? Каждому игроку персонально — нет. Замечаний никаких особо не было.

Приятно ли вернуться в команду? В «Динамо» все родное — свой коллектив и свои тренеры», — приводит слова хоккеиста официальный сайт «Динамо».

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