Крикунов: Афиногенов не собирается уступать молодым место в составе

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после победы в матче с «Хумо» (4:1) подвёл итоги группового этапа Кубка губернатора Нижегородской области.

«Мы выставили на этот матч молодежь и наш ближайший резерв. Посмотрели Вадима Жеренко 2001 года. Все ребята — молодцы, хорошо отработали и добились победы. В сезоне будет всё равно трудно. Ребята в целом сыграли нормально, единственное, в чём уступают, — это в реализации большинства.

Отменённый гол Михайлова? Не смотрел ещё, может, было нарушение, а может, и нет. Соперник вернулся в игру, пришлось непросто.

Игра Афиногенова? Он очень одарённый. И не собирается уступать место в составе молодым. Скорость не пропала, и я доволен его игрой.

Какой состав будет в финале? Сильнейший. Будем репетировать игру в сезоне», — цитирует Крикунова официальный сайт московского клуба.