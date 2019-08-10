Крикунов: Афиногенов не собирается уступать молодым место в составе

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после победы в матче с «Хумо» (4:1) подвёл итоги группового этапа Кубка губернатора Нижегородской области.
«Мы выставили на этот матч молодежь и наш ближайший резерв. Посмотрели Вадима Жеренко 2001 года. Все ребята — молодцы, хорошо отработали и добились победы. В сезоне будет всё равно трудно. Ребята в целом сыграли нормально, единственное, в чём уступают, — это в реализации большинства.
Отменённый гол Михайлова? Не смотрел ещё, может, было нарушение, а может, и нет. Соперник вернулся в игру, пришлось непросто.
Игра Афиногенова? Он очень одарённый. И не собирается уступать место в составе молодым. Скорость не пропала, и я доволен его игрой.
Какой состав будет в финале? Сильнейший. Будем репетировать игру в сезоне», — цитирует Крикунова официальный сайт московского клуба.
- 10 августа 2019
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