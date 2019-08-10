Овечкин нанёс символический удар в матче РПЛ «Динамо» — «Зенит»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и воспитанник московского «Динамо» Александр Овечкин нанёс символический удар по мячу перед началом матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Динамо» — «Зенит», сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Состав «Динамо»: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Владимир Рыков, Тони Шуньич, Константин Рауш, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Шарль Каборе, Себастьян Шиманьски, Кирилл Панченко, Рамиль Шейдаев.
Состав «Зенита»: Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Сердар Азмун.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли ассистентов выступят Алексей Воронцов и Александр Богданов. Резервный рефери — Алексей Еськов.
- 10 августа 2019
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