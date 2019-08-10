Пашин забил пять из семи голов сборной России в плей-офф Кубка Гретцки/Глинки

Юниорская сборная России встречалась с Канадой в финале Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Словакии и Чехии. Подопечные Сергея Голубовича обыграли соперника со счётом 3:2.

Главным героем решающих матчей стал нападающий системы «Салавата Юлаева» Александр Пашин. Сначала нападающий оформил хет-трик в полуфинале с Финляндией (4:1), после чего отметился дублем в финальной игре. Таким образом, Пашин забил пять из семи голов сборной России в плей-офф Кубка Гретцки/Глинки. Всего на турнире Александр забросил семь шайб, став вторым снайпером турнира.

В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз до настоящего момента выигрывала соревнования в далёком 1995 году. Турнир проводится ежегодно с 1991 года. Российская команда всего в четвёртый раз стала победителем турнира, в активе Канады — 22 победы.