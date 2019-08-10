Видео реакции России U18 на историческую победу в финале Кубка Гретцки/Глинки

Юниорская сборная России встречалась с Канадой в финале Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Словакии и Чехии. Подопечные Сергея Голубовича обыграли соперника со счётом 3:2.



В первом периоде российская команда открыла счёт усилиями Александра Пашина. В начале второго отрезка канадцы восстановил равновесие благодаря точному броску Куинтона Байфилда. Спустя пять минут автором блестящего гола стал Василий Пономарёв. В третьем периоде Пашин оформил дубль и упрочил перевес россиян. Канадцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Жан-Люка Фуди, однако отыграться им было не суждено.

Видео последних секунд матча и радость россиян после исторической победы можно посмотреть в "твиттере" TSN.

В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз до настоящего момента выигрывала соревнования в далёком 1995 году. Турнир проводится ежегодно с 1991 года. Российская команда всего в четвёртый раз стала победителем турнира, в активе Канады — 22 победы.