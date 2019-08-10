Киселёв: Сорокин и Юханссон — великие вратари. Всегда стараюсь смотреть их матчи

Голкипер ЦСКА Матвей Киселёв поделился впечатлениями от предсезонного сбора в Швейцарии.
«Что поеду в Швейцарию с основой ЦСКА, узнал примерно за две недели. Очень обрадовался, поздравили родители и пацаны из молодежной команды. Это шанс проявиться себя, набраться опыта у старших товарищей. Здесь нужно доказывать профессионализм. Место сборов потрясающее. Сегодня проснулись и увидели горы, очень красиво.
Тренерский штаб – профессионалы высшего уровня. Если хочешь соответствовать такой команде, как ЦСКА, то в первую очередь должен быть требователен к себе. А тренерский штаб поможет развиться. Они всегда подсказывают, показывают и помогают расти.
Сорокин и Юханссон выиграли Кубок Гагарина, это великие вратари. Постоянно учусь у них. Смотрю, как они разминаются, как двигаются на льду. Эти двое всегда помогают советом. Всегда стараюсь смотреть их матчи. Раньше, когда играл в школе, специально ходил смотреть, как играет Сорокин», — цитирует Киселёва официальный сайт московского клуба.
- 10 августа 2019
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