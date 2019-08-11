Голубович — о победе: я не из тех, кто коронует канадцев заранее

Главный тренер юниорской сборной России (U18) Сергей Голубович подвёл итоги финального матча Кубка Глинки/Гретцки c Канадой (3:2).

«Сначала испытал огромную радость, а когда эмоции немного схлынули, как это всегда бывает после больших турниров — испытал некоторое опустошение. Мы до игры вообще не допускали мыслей, чтобы никто не перегорел – ни тренеры, ни игроки. Выполнили задачу, выиграли Кубок Глинки — конечно, эмоции невероятные. Ребята большие молодцы, выиграли они. Мы как тренеры только направляли их.

Отрицать, что Пашин и Аскаров молодцы, смысла нет. У ребят большой потенциал, если оба продолжат работать так, как делают это сейчас, будут становиться сильнее и лучше как игроки. В этой команде много незаметных героев. Вклад в победу внесли все, начиная от тех, кто забивал голы, и заканчивая теми, кто играл немного или даже не вышел на лёд. Вратарь Гуськов не провёл ни одной игры, но, поверьте, он здорово помогал и нашим аналитикам, и коллегам-вратарям в перерывах матчей. Все молодцы, я очень рад за ребят.

Не стану выделять кого-то из состава Канады, но, конечно, были моменты, когда их ведущие звенья доминировали на льду. Тем не менее эти отрезки были довольно короткими. Не будь у нас двухчасовой дороги до Бржецлава сегодня — мы смогли бы показать ещё более солидную игру. Я не из тех, кто коронует канадцев заранее, у нашей команды хорошая разница побед против них», — цитирует Голубовича официальный сайт ФХР.

Видео решающего сейва Аскарова на последних секундах матча Россия — Канада