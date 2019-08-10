Эту Россию не остановить! Наши парни круче «непобедимых» канадцев

Что может быть лучше, чем финал Россия – Канада в хоккее? Пожалуй, для международного уровня более громкой вывески ещё не придумали. Понятно, что сейчас, в августе, молодые парни бьются не в решающей встрече Олимпиады или чемпионата мира, а всего лишь сражаются за Кубок Глинки/Гретцки. Но всё-таки это Россия – Канада.

На турнире, который традиционно проходит в Чехии и Словакии, подопечные Сергея Голубовича до финала выступали выше всяких похвал. Групповой этап для них хоть и начался с 0:2 к 10-й минуте первого периода в поединке с американцами, но уже в начале второго отрезка ситуация выровнялась. Постарался уфимец Александр Пашин, оформивший дубль, а затем уже подключились и остальные. Как итог – 6:2, уверенная победа России.

Русских лучше не злить! США мощно начали, а потом наши их разорвали 0:2, четыре удаления подряд, игра в одной зоне – это был кошмар, а не начало.

В следующей игре наша сборная «всухую» переиграла шведов 3:0, а самым трудным оказался матч с хозяевами: словаки довели встречу до овертайма, но там всё решила шайба Богдана Тринеева.



Сборная России вышла в полуфинал Кубка Глинки/Гретцки, где получила в соперники финнов – традиционно грозных на юниорских и молодёжных уровнях. Но в том матче сразу стало понятно, что наша команда не повторит печальной участи национальной сборной на ЧМ-2019. Александр Пашин забил уже на 7-й минуте, и он же добавил ещё две шайбы в ворота Ансси Лайне в конце встречи при счёте 2:1 в пользу россиян. 17-летний уфимец оформил хет-трик и вырвался на второе место в споре снайперов турнира. Возможно, уже через год Пашин будет блистать в составе «Салавата Юлаева», хотя бы на предсезонке, как в нынешнем августе это делает другой башкирский талант Родион Амиров.

Россия прёт, как танк! Впереди – суперфинал с Канадой Форвард системы юниорской сборной и системы «Салавата Юлаева» Александр Пашин буквально разрывает соперников!

Сборная России показывала отличный хоккей в Словакии, но в финале подопечных Сергея Голубовича ждало самое серьёзное испытание. Канадцы – самая титулованная сборная Кубка Глинки/Гретцки. Юные «кленовые листья» 22 раза выигрывали золотые медали, а за последние 11 лет лишь один раз (в 2016 году) оставались без награды высшего сорта. Российская же команда вышла в финал турнира впервые с 2009 года, а золото в последний раз брала аж в 1995-м.



На этом турнире канадцы тоже очень хороши. На групповом этапе с общим счётом 21:1 были разгромлены финны, чехи и швейцарцы, в полуфинале (правда, лишь по буллитам) были пройдены шведы. У сборной Канады лучшая оборона Кубка, в этой же сборной выступает и главный бомбардир и снайпер турнира Коул Перфетти, в четырёх матчах набравший 9 (7+2) очков. Словом, соперник у россиян перед финалом был высочайшего класса, но вряд ли кто-то в команде Сергея Голубовича собирался сдаваться до стартового свистка. Тем более, шведы показали, что с канадцами можно и нужно сражаться за победу.

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И снова Пашин!

Финальный матч Кубка Глинки/Гретцки начался при полупустых трибунах «Айс Борс-Арены» в чешском Бржецлаве, но вряд ли отсутствие зрителей сильно расстроило хоккеистов: в таком возрасте они готовы рубиться с максимальной отдачей даже в двусторонней тренировочной игре. Что уж говорить о финале!

Канадцы, как и ожидалось, начали очень мощно. Шквал атак и бросков от «кленовых листьев» испытывал на прочность российскую оборону и Ярослава Аскарова, и очень важно, что этот натиск наша команда отразила внешне очень спокойно и солидно. Аскаров вытащил несколько шайб и обрёл привычную уверенность в своих силах, которая мигом передалась полевым игрокам.

Александр Пашин, проводящий великолепный турнир, открыл счёт на четвёртой минуте игры, хлёстким кистевым броском прошив Дилана Гаранда. В этом эпизоде нельзя не отметить и Василия Пономарёва, который отобрал шайбу у канадцев в средней зоне, продвинулся к воротам и выложил передачу для Пашина.

Этот гол сбил атакующий порыв «кленовых листьев». Они продолжали владеть инициативой, часто тревожили Аскарова, но России всё было ни по чём. Подопечные Сергея Голубовича огрызались острыми контратаками, и даже заработали большинство, но удвоить преимущество не получилось. Первый период завершился минимальной победой России и укрепил надежду на положительный исход встречи.

Командный характер и чудо-гол Пономарёва

В первом периоде наши ребята поняли, что в канадцах нет ничего сверхъестественного, но концентрация внимания по-прежнему должна была оставаться на высочайшем уровне. Но, к сожалению, строго соблюдать дисциплину в матче с таким серьёзным соперником нереально. Первое же удаление сборной России (в штрафной бокс отправился Никита Буруянов) обернулось для нашей команды пропущенной шайбой. Лидеры канадцев Хендрикс Лапьер, Коннор Маккленнон и Куинтон Байфилд устроили давление на пятачке ворот Аскарова, и настырный Байфилд со второго предъявления вогнал шайбу в сетку. Россияне пропустили ответную шайбу от игрока, который в июне следующего года уйдёт в первой тройке драфта юниоров.

Эта шайба, конечно, воодушевила Канаду, но Россия и не думала сыпаться. Наши ребята проявили недюжинный характер и продолжали играть так, словно ничего не произошло. Никакого подобия стартового штурма у талантливых, но слишком часто сбивающихся на индивидуальную игру и простецкие набросы на пятачок канадцев не получилось, а подопечные Голубовича снова сумели воспользоваться ошибкой соперника.



В расстановке «4 на 4» в середине периода красивейший гол организовал Василий Пономарёв. Новичок «Шоунингана» как от стоячего ушёл от Жереми Пуарье (хотя тот нещадно лупил нашего форварда по спине), заложил вираж из-за ворот и легко переиграл Гаранда. 2:1, Россия вновь повела в счёте, сохранила этот результат до перерыва (несколько раз отбившись в меньшинстве) и в прекрасном настроении ушла готовиться к решающему отрезку финальной игры.

Первая победа за 24 года

Канадцы, разумеется, всеми силами пытались переломить ход встречи с первых же минут третьего периода, но даже если это и были канадские гориллы, выскочившие из клетки, то в этот раз дрессировщики у России были что надо. «Кленовые листья» обстреливали Аскарова из всех позиций, лезли на пятак и зарабатывали удаления, но в действиях сборной России в обороне не было ни малейших признаков паники. Словно играли не «зелёные» юниоры, а опытные мужики.



Канада полпериода билась о российскую стену, а затем пропустила контратаку. Александр Пашин и Павел Тютнев вдвоём убежали к воротам Гаранда, Тютнев ушёл за ворота и выложил передачу лучшему снайперу нашей сборной, который снова не промахнулся! Седьмой гол Пашина на турнире и пятый – в матчах плей-офф. Невероятный результат молодого уфимца, о котором теперь есть резон говорить не меньше, чем о Василии Подколзине после Кубка Глинки/Гретцки-2018.

Но без валидола обойтись не удалось. Канадцы не могли запихать шайбу с пятачка, зато успех «кленовым листьям» принёс быстрый проход. Отличился Жан-Люк Фуди, сбросивший с плеч Шакира Мухамадуллина и переигравший в ближнем бою Аскарова.

2:3, а ведь играть оставалось больше четырёх минут! Канадцы ещё немного поатаковали впятером, а затем по всей хоккейной науке сняли вратаря и навалились на владения Аскарова всей мощью родоначальников хоккея. Было невероятно опасно и волнительно, российский голкипер крутился как белка в колесе, шайба в некоторых моментах металась по ленточке, но наши парни выстояли! А Ярослав Аскаров за эти последние минуты финала заслужил медаль за спасение отечества.



Россия выиграла Кубок Глинки/Гретцки впервые с 1995 года. Правда, тогда турнир назывался Тихоокеанский кубок и проходил в совсем нехоккейной Йокогаме, но это только подчёркивает, насколько давно российские юниоры не радовали нашу страну в последнем летнем месяце.



С победой, Россия! Это было круто!