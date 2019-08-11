Генменеджер «Рейнджерс» — о возможном обмене Крайдера: разберёмся с этим

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал возможный обмен одной из главных звёзд команды Криса Крайдера.
«Мы с этим разберёмся. Мы продолжим общаться с Крисом и посмотрим, что его ждет дальше. Но мы начнём с тренировочного лагеря, наставим его на верный путь и, будем надеяться, он поможет нам побеждать. Тогда мы со всем и разберёмся.
Он может помочь молодым, если останется в команде? Он хороший хоккеист, который уже это делал. Он является игроком топ-шесть и человеком, который, играя результативно, снимает часть давления с молодых. Если другие играют результативно, от тебя этого требуют не так сильно. Крис является важным игроком по многим причинам», — цитирует Гортона официальный сайт НХЛ.
По информации портала CapFriendly, платёжная ведомость «синерубашечников» составляет $ 80,5 млн при потолке зарплат $ 81,5 млн. При этом «Рейнджерс» ещё не заключили нового контракта с нападающим Бренданом Лемье. Не имеет контракта и один из ведущих защитников команды — Энтони Деанджело.
- 11 августа 2019
-
11:59
-
11:37
-
11:16
-
10:56
-
10:32
-
10:15
-
09:52
-
09:30
-
09:11
-
08:41
-
08:19
-
08:03
-
07:42
-
02:55
- 10 августа 2019
-
23:45
-
23:20
-
23:12
-
22:51
-
22:30
-
22:04
-
21:35
-
21:24
-
21:00
-
20:47
-
20:44
-
20:35
-
20:29
-
19:52
-
19:29
-
19:15
-
19:07
-
18:50
-
18:35
-
18:13
-
18:05