Генменеджер «Рейнджерс» — о возможном обмене Крайдера: разберёмся с этим

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал возможный обмен одной из главных звёзд команды Криса Крайдера.

«Мы с этим разберёмся. Мы продолжим общаться с Крисом и посмотрим, что его ждет дальше. Но мы начнём с тренировочного лагеря, наставим его на верный путь и, будем надеяться, он поможет нам побеждать. Тогда мы со всем и разберёмся.

Он может помочь молодым, если останется в команде? Он хороший хоккеист, который уже это делал. Он является игроком топ-шесть и человеком, который, играя результативно, снимает часть давления с молодых. Если другие играют результативно, от тебя этого требуют не так сильно. Крис является важным игроком по многим причинам», — цитирует Гортона официальный сайт НХЛ.

По информации портала CapFriendly, платёжная ведомость «синерубашечников» составляет $ 80,5 млн при потолке зарплат $ 81,5 млн. При этом «Рейнджерс» ещё не заключили нового контракта с нападающим Бренданом Лемье. Не имеет контракта и один из ведущих защитников команды — Энтони Деанджело.