Президент «Рейнджерс» — о будущем Крайдера: трудно давать обещания

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон прокомментировал возможный обмен одной из главных звёзд команды Криса Крайдера.

«Определённо я жду, что он будет в тренировочном лагере. Трудно давать обещания, ведь всё меняется. Крис — ценный член для «Рейнджерс». Верю, что у него получится отличная предсезонка и он хорошо сыграет за нас. У него остаётся ещё один год контракта. И это важный момент для него. Он должен провести хороший сезон, а мы посмотрим, как всё получится», — цитирует Дэвидсона официальный сайт НХЛ.

По информации портала CapFriendly, платёжная ведомость «синерубашечников» составляет $ 80,5 млн при потолке зарплат $ 81,5 млн. При этом «Рейнджерс» ещё не заключили нового контракта с нападающим Бренданом Лемье. Не имеет контракта и один из ведущих защитников команды — Энтони Деанджело.