Форвард системы «Салавата» Пашин: не против попробовать себя в лиге повзрослее

Нападающий юниорской сборной России и системы «Салавата Юлаева» Александр Пашин поделился мыслями о дальнейшей карьеры после победы на Кубке Гретцки/Глинки.

«Что касается клуба, то я никогда не против попробовать себя в лиге повзрослее, но об этом уже будут думать тренера. Им, я думаю, виднее. В первую очередь хотелось бы добавить в росте, ведь в основном все хоккеисты сейчас высокие. А так, главное не зацикливаться на этом и продолжать играть в свою игру.

Задачи всегда стоят высокие и нужно их выполнять. Что касается карьерных планов, то они остаются не изменёнными: нужно работать дальше и добиваться больших достижений. Внимание прессы? Я думаю, ничего особо не изменится. Главное на этом не зацикливаться, нужно работать дальше и тогда всё будет хорошо», — цитирует Пашина «Собкор.02».