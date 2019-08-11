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Годро: «Калгари» нужна была жёсткость, Лучич с этим поможет

Годро: «Калгари» нужна была жёсткость, Лучич с этим поможет
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро поделился мнением о переходе в команду форварда Милана Лучича и голкипера Кэма Тальбо.

«Нашей команде нужна была некоторая жёсткость, и Лучич с этим поможет. Я слышал, что он является отличным партнёром и всегда усердно работает, так что я с нетерпением жду работы с ним. С Тальбо я встречался в Калгари. Отличный человек, классный вратарь. Я помню, что мы провели в Эдмонтоне много матчей, в которых нам не удавалось забивать или побеждать, потому что он стоял на голове. Я рад приходу их обоих», — цитирует Годро официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне «огоньки» стали первыми в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, но проиграли в первом раунде плей-офф «Колорадо Эвеланш» со счётом 1-4.

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