Годро: «Калгари» нужна была жёсткость, Лучич с этим поможет

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро поделился мнением о переходе в команду форварда Милана Лучича и голкипера Кэма Тальбо.



«Нашей команде нужна была некоторая жёсткость, и Лучич с этим поможет. Я слышал, что он является отличным партнёром и всегда усердно работает, так что я с нетерпением жду работы с ним. С Тальбо я встречался в Калгари. Отличный человек, классный вратарь. Я помню, что мы провели в Эдмонтоне много матчей, в которых нам не удавалось забивать или побеждать, потому что он стоял на голове. Я рад приходу их обоих», — цитирует Годро официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В минувшем сезоне «огоньки» стали первыми в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, но проиграли в первом раунде плей-офф «Колорадо Эвеланш» со счётом 1-4.

Меняют «недвижимость». Кто выиграл в обмене Лучича и Нила? Это был лишь третий трейд в истории между соперниками по «Битве при Альберте».