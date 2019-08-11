Галимов — о переходе в «Северсталь»: хочу играть, а не сидеть на скамейке

Нападающий «Северстали» Ансель Галимов подвёл итоги матча с «Трактором» (1:2) на Кубке губернатора Челябинской области и рассказал, почему подписал контракт с череповецкой командой.



«Функционально чувствую себя хорошо, а вот тактически ещё не готов. Нужно время, чтобы понять требования тренера. Предсезонка для этого и нужна, чтобы мы вкатились в сезон и наиграли сочетания и связки. Думаю, к началу чемпионата «Северсталь» наберёт оптимальную форму.



Почему я выбрал именно Череповец? На меня вышел клуб, я не стал отказываться. Мне 28 лет, и я хочу играть в хоккей, а не сидеть на скамейке», — приводит слова Галимова официальный сайт КХЛ.

«Трактор» одержал вторую победу на домашнем турнире, а «Северсталь» потерпела второе поражение подряд.