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«Северсталь» заключила контракт с Анселем Галимовым

«Северсталь» заключила контракт с Анселем Галимовым
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» подписала контракт с нападающим Анселем Галимовым, сообщает официальный сайт череповецкого клуба.

Галимов начинал заниматься хоккеем и дебютировал в качестве профессионального хоккеиста в Нижнекамске. На высшем уровне впервые вышел на лёд в составе «Нефтехимика». Кроме того, защищал цвета новокузнецкого «Металлурга», московского «Динамо» и «Авангарда».

В минувшем сезоне 28-летний Галимов провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «ястребов». Он отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами при показателе полезности «+5». В плей-офф хоккеист не сумел отметиться результативными действиями, проведя восемь игр. За матч проводил на льду чуть меньше 13 минут.

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