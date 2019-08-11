Скабелка: «Барыс» отправится на турнир в Швейцарию, он вообще лёгкий будет

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу со счётом 2:1 в матче с «Салаватом Юлаевым» и победу на Кубке президента Казахстана.



«Я скажу так. Мы, конечно, хотим выиграть в каждом матче. Но на данном этапе хотим дать возможность ребятам, которые прошли сбор с командой, чтобы все в равной степени получили игровое время. Поэтому какими-то моментами мы довольны, а что-то не получилось.



Я уже говорил про новичков, что они осваиваются в команде. Сложно после серьёзной работы, которую мы проделали на базе и здесь, показывать очень качественный и запредельный хоккей в это время. Все работают, вливаются в коллектив. Этими моментами мы довольны.



Послезавтра мы улетаем на турнир в Швейцарию, на четыре игры. Он вообще лёгкий будет (смеётся). Ну, это игра, хоккей. Там другие соперники, другой стиль игры. Нам это интересно, и мы приняли приглашение поучаствовать в турнире с сильными командами из Швейцарии.



Старченко, возможно, к началу чемпионата восстановится. Валк вряд ли с первых игр начнёт, восстанавливается. Роман много времени проводит в индивидуальной работе, а ему нужно работать с командой. В Швейцарии у нас игры, поэтому мы его оставляем с «Номадом», чтобы он участвовал в игровых упражнениях в пятёрках», — приводит слова Скабелки Shaiba.kz.

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