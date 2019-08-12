Гулявцев: не буду политизировать свой период в Череповце, честно выполнял работу

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев вспомнил период работы в качестве наставника «Северстали».



«Ходили слухи, что руководство «Северстали» не было заинтересовано в сохранении места в КХЛ? Я не буду политизировать свой период в Череповце. Старался честно выполнять работу. Передо мной стояла задача выйти в плей-офф — мы с командой всё для этого делали. А насчет слухов… Вы и ваши коллеги любите выражение «источник нам сказал». Понимаю, это ваша работа, но земля вообще всегда полна слухами. И, если все их разбирать, некогда будет работать.



Может быть, со стороны вам казалось, что мы с ребятами сопротивлялись каким-то обстоятельствам. Но я всего лишь думал о том, чтобы выполнить задачу выйти в плей-офф. Потому что если она не выполнена, то виноват тренер. Я жил этой мыслью, а вдаваться в какие-то слухи — пустое дело. Очень благодарен «Северстали» за тот период, что у нас был. Чего-то мы добились совместно с игроками и руководством. Но та страница перевернута — сейчас сосредоточен на работе с «Амуром»», — цитируют тренера «Известия».

Гулявцева уволили из «Северстали». Он рассказал, почему Череповец может остаться без КХЛ.