Ристолайнен: перестал получать удовольствие от хоккея в составе «Баффало»

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен хотел бы продолжить карьеру в другом клубе, сообщает финский телеканал MTV Sports. По информации источника, 24-летний хоккеист недоволен положением в «Баффало» и хотел бы сменить команду.
«Я оказался не в состоянии помочь команде добиться успеха. Последние сезоны получились достаточно тяжёлыми, я перестал получать удовольствие от игры в хоккей. Что касается будущего, то могу лишь сказать, что 12 сентября буду в тренировочном лагере одного из клубов НХЛ», — сказал финн в интервью телеканалу.
«Клинки» выбрали Ристолайнена на драфте-2013 под общим 13-м номером. Финн провёл 424 матча в составе «Баффало» и набрал 194 (36+158) очка. В минувшем сезоне хоккеист показал худший показатель полезности в лиге — «-41». Действующий контракт финна с годовой зарплатой $ 5,4 млн рассчитан до конца сезона-2021/22.
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