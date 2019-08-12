Бывшая жена Никиты Зайцева хочет отсудить треть его дохода

Бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита хочет отсудить треть дохода спортсмена, информирует телеграм-канал Mash.
Пара познакомилась, когда хоккеист ещё выступал в России. Никита и Маргарита поженились в 2015 году, через год у них родилась дочь Соня, и семья отправилась в Канаду. После переезда в Торонто у пары появился ещё один ребёнок — в 2017 году родилась дочь Вера. Теперь бывшая жена решила засудить спортсмена. В июле его обменяли в «Оттаву Сенаторз», а Маргарита требует треть дохода на детей. Контракт россиянина с годовой зарплатой $ 4,5 млн рассчитан до конца сезона-2023/24.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 20,5 минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.
- 12 августа 2019
-
12:27
-
12:10
-
11:49
-
11:35
-
11:08
-
10:38
-
10:27
-
10:04
-
09:45
-
09:13
-
08:58
-
08:36
-
08:11
-
06:51
- 11 августа 2019
-
23:51
-
23:04
-
22:33
-
22:10
-
21:41
-
21:22
-
21:07
-
20:45
-
20:24
-
20:07
-
19:33
-
19:16
-
19:03
-
18:45
-
18:15
-
18:12
-
18:02
-
17:29
-
17:18
-
16:57
-
16:37