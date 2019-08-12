Бывшая жена Никиты Зайцева хочет отсудить треть его дохода

Бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита хочет отсудить треть дохода спортсмена, информирует телеграм-канал Mash.



Пара познакомилась, когда хоккеист ещё выступал в России. Никита и Маргарита поженились в 2015 году, через год у них родилась дочь Соня, и семья отправилась в Канаду. После переезда в Торонто у пары появился ещё один ребёнок — в 2017 году родилась дочь Вера. Теперь бывшая жена решила засудить спортсмена. В июле его обменяли в «Оттаву Сенаторз», а Маргарита требует треть дохода на детей. Контракт россиянина с годовой зарплатой $ 4,5 млн рассчитан до конца сезона-2023/24.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 20,5 минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.