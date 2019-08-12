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Кондратьев — о Кузнецове: семь лет назад было видно, что парень далеко пойдёт

Кондратьев — о Кузнецове: семь лет назад было видно, что парень далеко пойдёт
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Амура» Максим Кондратьев поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Евгении Кузнецове, с которым он выступал за «Трактор» в сезоне-2013/14.

«С Женей Кузнецовым мы вместе играли — как раз после того совместного сезона он поехал в Америку. Сразу было видно, что человек в детстве очень много работал, думал только о хоккее. За счёт трудолюбия и огромной практики Кузнецов научил себя просто невероятным вещам. Говорят, у него руки сейчас одни из лучших в НХЛ. А как он видит площадку, как катается? Семь лет назад было видно, что парень далеко пойдет. Женя — весёлый молодой человек. Не по годам смышлёный парень», — приводят слова Кондратьева «Известия».

В 2018 году Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». В минувшем сезоне столичная команда вышла в плей-офф, где уступила в первом раунде «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4.

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