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Эллиотт: в Минске будет не хватать кленового сиропа и родных

Эллиотт: в Минске будет не хватать кленового сиропа и родных
Хоккей / КХЛ 0

Новичок минского «Динамо» Минск Стефан Эллиотт рассказал, что будет скучать по семье.

«Я рад вернуться в Континентальную хоккейную лигу и быть частью такого замечательного клуба, как „Динамо-Минск“. Это захватывающее чувство.

Знал, что еду в отличное место, здесь много моих хороших знакомых, с которыми, конечно же, советовался перед переходом в „Динамо“. Общался и с бывшими игроками клуба, с которыми ранее доводилось вместе выходить на лед. Радует, что контракт подписал Дрю Шор — это великолепный хоккеист. Поэтому уверен, что нас ждем хороший сезон. Мне не терпится вступить в игру и проверить свои силы на „Минск-Арене“, о которой я наслышан.

Понимаю, что на меня возлагают определенные надежды. Буду стараться быть одним из лидеров и помогать команде в ответственные моменты. Надеюсь, что моего опыта будет достаточно.

За свою карьеру я выступал за многие клубы из разных стран, но у меня нет необходимости брать с собой какие-либо вещи, достаточно только телефона, который всегда с собой. Конечно, здесь будет кое-чего недоставать, например, кленового сиропа. Но больше скучаю по родным. Однако хоккей всегда помогает отвлечься от грустных мыслей», — цитирует игрока Федерация хоккея Беларуси.

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